Наприкінці січня в Україні вхурделило. Сильні снігопади накрили західні, північні та центральні регіони. Але найбільше опадів випало на півдні. Подекуди – до півметра снігу.

В Одеській та Миколаївській областях оголосили червоний рівень небезпеки. Рух трасами в цих регіонах обмежили. Дороги не встигали розчищати.

У результаті минулого тижня на трасі Одеса-Київ утворився 30-кілометровий затор. У Миколаївській області без опалення залишилося місто Южноукраїнськ з 40 тис. жителів.

На Заході через сильні снігопади вантажівки неодноразово заносило в кювет. А на Волині з снігового полону витягали шкільний автобус, який віз у навчальні заклади 12 дітей.

У Карпатах рятувальники попереджають про сходження лавин, а тому застерігають від походів у гори. Але чи буде лютий таким суворим – покаже час.

Але синоптики все ж вважають, що кардинальних змін та потепління можна не очікувати. Початок лютого теж має бути з мокрим снігом та морозами.