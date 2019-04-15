Нелегальні казино в Україні: хто кришує та як працюють

В Україні процвітають нелегальні казино. Хоч за законом такі заклади існувати не можуть, але на справді приховано працюють і немало заробляють. Поліція і місцева влада нічого вдіяти не можуть, кажуть кришують гральний бізнес високопоставлені люди.

У закладах запевняють, грають люди на віртуальні гроші. І все безкоштовно. А каса в залі – для тих, хто хоче віддати кровні добровільно.

У поліції визнають, проблему бачать. Уже цього року слідчі провели понад 30 обшуків гральних закладів. На експертизу віддали 400 комп’ютерів. Та їхня перевірка може тривати до пів року і як правило довести порушення закону важко. Бо інформація при відключенні серверів часто самознищується.

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У КМДА натякають, за цим бізнесом надто впливові люди, тому боротися з ними важко. І правоохоронці, і чиновники одностайні – закон про гральний бізнес, заборонений 10 років тому, слід переглянути. Бо охочі грати в азартні ігри є у кожній країні. І в більшості цей бізнес легалізований. Від того виграє, насамперед, держава, отримуючи мільйонні прибутки до бюджету. А в нас на папері нічого немає, скарбниця не отримує ні копійки, а от спритні ділки набивають кишені на ігроманах.

До слова, як не стати жертвою швидких кредитів.

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