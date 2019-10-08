Нептун, Отаман-3 і новітні дрони: що показали на виставці Зброя і безпека 2019

Все, що потрібно українській армії і навіть більше сьогодні представили у столичному виставковому центрі на потужній виставці Зброя та безпека 2019. Свою продукцію демонстрували всі державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

На площі перед головним павільйоном виставки – гордість українських конструкторів – ракетний комплекс Нептун. Його випробування цього року вдало пройшли на полігоні Одещини. Оснащений комплекс протикорабельними ракетами для захисту наших військово-морських баз та контролю територіальних вод. Ключове – всі деталі виготовлені на вітчизняних підприємствах.

Про масштабність виставки говорить кількість її учасників – 400 компаній із 16 країн світу впродовж кількох днів демонструватимуть власні новинки. Деякі з них вже поставлені до українського війська.

Одним з найцікавіших експонатів даної виставки став турецький безпілотний літальний апарат, який вже на озброєнні нашої армії починаючи з цього року. Дрон оснащено керованими протитанковими ракетами та авіаційними бомбами та здатен з повітря корегувати вогонь артилерії, не перетинаючи лінії фронту на відстані до 15 кілометрів до противника.

За шість таких дронів Україна заплатила Туреччині майже $70 млн. Та на цьому співпраця між країнами не закінчилася – рік тривали роботи над новим ударним безпілотником турецького виробництва з українськими двигунами Акінчі – з тонною бойового навантаження він здатен провести в повітрі 24 години завдяки потужним вітчизняним моторам.

Читайте: Краще за музей Тюссо! У Києві відкрили виставку фігур кіборгів і бійців ООС

Відразу кілька українських виробників виготовляють новітні артилерійські снаряди. Переконують, що попри пожежі на арсеналах, армія без боєприпасів не залишиться. Поряд – стенд зі стволами для гармат, танків та самохідних артустановок. Замкнутий цикл виробництва такого озброєння створили в Краматорську. Такі потужності мають не більше десяти країн світу.

Вчергове українські розробники здивували новою броньованою машиною Отаман-3. Виробники переконують, що дослухались до вимог армійців, що воюють на сході. Зокрема, БТР розроблявся для морських піхотинців. Окрім надійної броні та потужної зброї, новинка Отаман-3 оснащена системою штучного інтелекту – екіпаж бачить все, що відбувається навколо не покидаючи машини.

Війна на сході дала поштовх не лише для виробництва важкого озброєння, але й дозволила вдосконалювати засоби захисту особового складу. Приміром, вогнетривкі костюми для танкістів зараз проходять випробування у міжнародних лабораторіях.

Відразу після відкриття виставки Арсен Аваков підписав Меморандум з ДП Антонов про закупівлю літаків Ан-178 для системи МВС. Скільки ж зразків нового озброєння надійде у військо стане відомо зовсім скоро.

До слова, Факти ICTV розповідали про виставку військової техніки у Дубаї.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.