Виставка військової техніки у Дубаї: чим дивує Україна

Останні розробки оборонпрому Україна представляє на міжнародній виставці військової техніки у Дубаї.

Серед новинок нашого виробника – наземний комплекс крилатих протикорабельних ракет Нептун і високоточна система залпового вогню Вільха.

Вільха – комплекс з ракетами калібру 300 міліметрів вважається одним із найпотужніших у своєму класі. Система здатна запустити 12 ракет за 45 секунд. Може вражати цілі різних типів на відстані 120 кілометрів.

Щорічна виставка оборонної та військової промисловості в Дубаї – одна з найпрестижніших у своєму роді. Щороку держави там укладають багатомільйонні контракти на купівлю та продаж зброї.

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До слова, вихід США з угоди із Росією про ракети середньої та малої дальності може стати вигідним Україні – відкриє можливість створити власні неядерні ракетні сили середньої та малої дальності.

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