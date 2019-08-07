У Львівській області з діагнозом лептоспіроз до лікарні потрапили дві людини.

З початку тижня у Львівській області на лептоспіроз захворіли дві людини. 5 серпня до лікарні госпіталізували мешканця Старосамбірського району. Цього ж дня до лікарні у важкому стані потрапила 79-річна жінка. Зараз вона у реанімації, є ускладнення з боку нирок.

Вона захворіла два тижні тому, але у лікарню не зверталася.

Причиною хвороби могло стати немите яблуко, яке жінка вживала напередодні. Хоча точно вона не знає, що могло спричинити лептоспіроз.

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Ще однією версією є потрапляння інфекції через відкриту рану. Пацієнтка живе у селі Стрийського району, де має господарство. Вона допомагала синові заготовляти сіно з порізаною рукою.

До речі, Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про лептоспіроз та лікування хвороби.

Джерело: ZAXID.NET