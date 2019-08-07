PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

З’їла немите яблуко: на Львівщині жінка потрапила до реанімації з лептоспірозом

У Львівській області з діагнозом лептоспіроз до лікарні потрапили дві людини.

З’їла немите яблуко: на Львівщині жінка потрапила до реанімації з лептоспірозом

З початку тижня у Львівській області на лептоспіроз захворіли дві людини. 5 серпня до лікарні госпіталізували мешканця Старосамбірського району. Цього ж дня до лікарні у важкому стані потрапила 79-річна жінка. Зараз вона у реанімації, є ускладнення з боку нирок.

Вона захворіла два тижні тому, але у лікарню не зверталася.

Причиною хвороби могло стати немите яблуко, яке жінка вживала напередодні. Хоча точно вона не знає, що могло спричинити лептоспіроз.

Читайте: Продукти, які найчастіше стають причиною отруєнь

Ще однією версією є потрапляння інфекції через відкриту рану. Пацієнтка живе у селі Стрийського району, де має господарство. Вона допомагала синові заготовляти сіно з порізаною рукою.

До речі, Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про лептоспіроз та лікування хвороби.

Джерело: ZAXID.NET

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вдарив ножем у груди: на Львівщині художник вбив дружину через бур’ян
На Львівщині 11 людей отруїлися на хрестинах у ресторані
На Львівщині чоловік підпалив себе на городі після сварки з дружиною
На Львівщині в окрузі №119 перерахують голоси на шести дільницях
На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і дві фури – є постраждалі
Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА
На Львівщині 7-річну дитину на смерть засипало піском
У Львівській області авто злетіло у кювет – дві особи загинули
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка