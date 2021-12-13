Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітньому водієві оголосили про підозру

Поліція оголосила про підозру неповнолітньому водієві, який став винуватцем резонансної ДТП у Луцьку.

Про це повідомляє управління Національної поліції у Волинській області.

– Порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення ПДР, що спричинило смерть або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження) КК України, – повідомляє поліція.

Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді утримання під вартою терміном від трьох до восьми років.

За словами правоохоронців, 16-річного водія помістили до ізолятора тимчасового тримання. Очікується, що найближчим часом буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, 12 грудня машина Renault Megane перетнула подвійну суцільну лінію. Коли правоохоронці вимагали від водія зупинитися, він спробував втекти з місця події.

У підсумку машина в’їхала в натовп людей, які переходили пішохідний перехід, після чого влетіла у дерево. Внаслідок пригоди постраждали шестеро осіб, серед яких виявилася п’ятирічна дитина. Одна з постраждалих жінок перебуває у реанімації.

Водієм виявився неповнолітній лучанин. За даними поліції, винуватець ДТП та пасажири, які перебували на той момент в автомобілі, є студентами першого курсу Луцького вищого професійного училища.