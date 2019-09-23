Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Нова книга Сенцова та література для бійців ООС: у Львові завершився 26-й Книжковий форум

У Львові завершився 26 Книжковий форум. Без перебільшення – одна з головних культурних подій року.

Протягом п’яти днів захід відвідали близько півсотні тисяч людей. Було понад 800 подій – автограф-сесії, дискусії, презентації.

Вдруге на Форумі видавців у Львові влаштували акцію на підтримку українських в’язнів Кремля. За даними Центру громадських свобод, у Росії та окупованому Криму залишаються за ґратами щонайменше 86 людей. Ще 227 українців утримують у полоні бойовики на Донбасі.

Читайте: Топ-5 найочікуваніших книжкових новинок 2019

В останній день форуму відбулась найочікуваніша подія – свою книгу презентував Олег Сенцов – це збірка оповідань Маркетер, написана за 11 днів у таборі в Лабитнангі. У книзі йдеться про 90-ті роки, коли Сенцов вступив до університету на спеціальність маркетинг.

Книжкові новинки можна було не лише купити, а й подарувати. Волонтери облаштували спеціальний намет, куди приносили літературу для поранених бійців.

До слова, Факти ICTV розповідали про найцінніше чтиво Книжкового Арсеналу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Арундаті Рой та Еліф Батуман. Хто з відомих людей приїхав на Львівський BookForum
26-й BookForum у Львові. Книжкові новинки та закордонні гості
Книга року 2018: найцікавіші літературні новинки вітчизняних видавців
Топ-6 книг 2018 року
Книжкові новинки: вірші із цитат Трампа і сатира на Путіна
Франкфуртская книжная ярмарка: что еще можно рассказать об Украине Европе
Сімдесят авторів і три поверхи книжок: як проходить форум видавців у Львові
Книги сильніші за танки. Як воїн АТО заснував українську книгарню за 20 км від фронту

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка