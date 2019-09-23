Нова книга Сенцова та література для бійців ООС: у Львові завершився 26-й Книжковий форум

У Львові завершився 26 Книжковий форум. Без перебільшення – одна з головних культурних подій року.

Протягом п’яти днів захід відвідали близько півсотні тисяч людей. Було понад 800 подій – автограф-сесії, дискусії, презентації.

Вдруге на Форумі видавців у Львові влаштували акцію на підтримку українських в’язнів Кремля. За даними Центру громадських свобод, у Росії та окупованому Криму залишаються за ґратами щонайменше 86 людей. Ще 227 українців утримують у полоні бойовики на Донбасі.

Читайте: Топ-5 найочікуваніших книжкових новинок 2019

В останній день форуму відбулась найочікуваніша подія – свою книгу презентував Олег Сенцов – це збірка оповідань Маркетер, написана за 11 днів у таборі в Лабитнангі. У книзі йдеться про 90-ті роки, коли Сенцов вступив до університету на спеціальність маркетинг.

Книжкові новинки можна було не лише купити, а й подарувати. Волонтери облаштували спеціальний намет, куди приносили літературу для поранених бійців.

До слова, Факти ICTV розповідали про найцінніше чтиво Книжкового Арсеналу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.