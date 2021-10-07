Проект Велике будівництво – це не тільки відновлення дорожньої інфраструктури, він також охоплює відновлення інфраструктури аеропортів.
Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).
– Йдеться зокрема про реновацію у найближчій перспективі 10 регіональних аеропортів – у Дніпрі, Полтаві, Чернівцях, Херсоні та інших містах, – уточнив він.
Окрім того, як наголосив Васьков, це також реконструкція залізничної інфраструктури – в останні місяці особлива увага приділяється виходу з кризового стану української залізниці та морских портів.
– За всіма напрямками є конкретні кроки. Щодо водних шляхів – з 1 січня 2022 року запрацює закон про внутрішній водний транспорт, а з 1 жовтня посилена відповідальність за порушення вагових норм на автошляхах, – нагадав заступник голови Мінінфраструктури.