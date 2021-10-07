Проект Велике будівництво – це не тільки відновлення дорожньої інфраструктури, він також охоплює відновлення інфраструктури аеропортів.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

– Йдеться зокрема про реновацію у найближчій перспективі 10 регіональних аеропортів – у Дніпрі, Полтаві, Чернівцях, Херсоні та інших містах, – уточнив він.

Окрім того, як наголосив Васьков, це також реконструкція залізничної інфраструктури – в останні місяці особлива увага приділяється виходу з кризового стану української залізниці та морских портів.