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Валентина Летяк |

В Україні реконструюють 10 регіональних аеропортів

аеропорт

Проект Велике будівництво – це не тільки відновлення дорожньої інфраструктури, він також охоплює відновлення інфраструктури аеропортів.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

– Йдеться зокрема про реновацію у найближчій перспективі 10 регіональних аеропортів – у Дніпрі, Полтаві, Чернівцях, Херсоні та інших містах, – уточнив він.

Окрім того, як наголосив Васьков, це також реконструкція залізничної інфраструктури – в останні місяці особлива увага приділяється виходу з кризового стану української залізниці та морских портів.

– За всіма напрямками є конкретні кроки. Щодо водних шляхів – з 1 січня 2022 року запрацює закон про внутрішній водний транспорт, а з 1 жовтня посилена відповідальність за порушення вагових норм на автошляхах, – нагадав заступник голови Мінінфраструктури.

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Фото: Unsplash

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