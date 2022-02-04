Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц здійснить свій перший візит до Києва вже 14 лютого.

Після цього, 15 лютого, у глави німецького уряду запланований від’їзд до Російської Федерації.

Візит Олафа Шольца відбудеться вже після того, як 7 лютого він зустрінеться з американським президентом Джо Байденом у Вашингтоні. На зустрічі глав держав Німеччини та США буде, зокрема, піднята тема скупчення російських військ навколо України.

Напередодні в інтерв’ю канцлер ФРН заявляв, що планує провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ту саму тему – нарощування військ ЗС РФ біля українських кордонів. В розмові з журналістами Олаф Шольц заявив, що ця зустріч вже запланована і незабаром відбудеться.

Він також наголосив, що російські війська на кордоні з Україною мають отримати потужний сигнал, бо ситуація є дуже серйозною. Канцлер додав, що у випадку, якщо Кремль не піде шляхом деескалації чи дипломатії, а навпаки – вторгнеться в Україну, тоді Росії доведеться заплатити високу ціну.

Але тоді про переговори з представниками української влади Олаф Шольц не згадав.

Візити світових лідерів з початку лютого 2022 року

Нагадаємо, 2 лютого до Києва прибув турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Він запропонував посередництво Туреччини у збройному конфлікті між Україною та РФ.

Перед цим, 1 лютого, до України прибули прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава уряду Великої Британії Борис Джонсон. Зокрема, британська, польська та українська сторони обговорили створення альянсу на тлі загрози російського вторгнення.

Очікується, що до України протягом 7-8 лютого прибудуть глава МЗС Німеччини Анналена Бербок разом зі своїм французьким колегою Жаном-Ів Ле Дріаном.

Фото: Olaf Scholz

Джерело: DW