На 29 вересня 2025 року вартість одного долара США становить 41,48 грн. Але ціна національної валюти значно коливалася протягом останніх 10 років.

Факти ICTV дізнавалися, як змінювався курс долара за останні 10 років та що вплинуло на його вартість.

Як змінювався курс долара з 2014 року

Для створення графіку ми взяли вартість одного долара США на 15 січня та 15 червня у період з 2014 до 2025 року.

2013- 2014 роки виявилися досить важкими для України. У цей період відбулася Революція гідності, спостерігалася нестабільна політична та економічна ситуації в країні. Відбулася анексія Криму Росією, а також почалися військові дії на сході України. Усі ці фактори спровокували відтік капіталу з України, а також вихід іноземних інвесторів. Це спровокувало падіння національної валюти. Саме це можна побачити на графіку. Адже на 15 січня 2014 року вартість 1 $ становила 7,9 грн, а вже у червні 2014 долар виріс майже на 4 грн. 15 червня 2014 року 1 $ можна було придбати вже за 11, 7 грн.

Протягом 2015 року гривня також продовжувала відчувати значний тиск та нестабільність. Зростала інфляція, яка була спричинена девальвацією гривні та зміною цін на енергоресурси. Падіння національної валюти було пов’язане з тим, що Нацбанк неодноразово підвищував ставки, щоби стабілізувати інфляцію та залучити іноземних інвесторів. Варто зазначити, що в усьому світі спостерігалася нестабільна ситуація, що було пов’язано з падінням цін на нафту. Тому на початку 2015 року долар коштував 15,8 грн, а вже у червні 2015 його вартість зросла до 21,5 грн.

У 2016 році ситуація дещо стабілізувалася. Національний банк продовжував стримувати інфляцію та укріпляти гривню. Саме в цей період українська економіка почала демонструвати ознаки відновлення. Збільшився експорт, а також стабілізувався державний бюджет. Тому в січні 2016 року вартість долара становила 24,2 грн, а в червні 2016 – 24,9 грн. Тобто коливання курсу протягом 6 місяців майже не відбулося.

Протягом 2016-2017 року стабілізувалися макроекономічні показники, а Україна мала досить привабливий вигляд в очах іноземних інвесторів. У цей період знизилася інфляція, покращилися показники зовнішньої торгівлі, що стабілізувало курс. У січні 2017 року вартість долара була 27,7 грн, а у червні 2017 – 26 грн.

У 2018 році спостерігалися відносно невеликі коливання курсу гривні до долара, національна валюта продовжувала зміцнюватися. Це було пов’язано зі збільшенням експорту, зниженням інфляції. На економічні показники впливали торгові стосунки між США та Китаєм, а також підвищення процентних ставок резервною системою США.

У 2019 році національна валюта продовжувала зміцнюватися. Проте впливали на курс долара нестабільні торгові відносини між США та Китаєм.

Яким був курс долара 2020 року

У 2020 році ситуація для економіки України була не найкращою, адже глобальна пандемія COVID-19 значно вплинула на світову економіку, зокрема й на Україну. У той час збільшився державний борг через необхідність фінансування для боротьби з пандемією. У січні 2020 року вартість долара була 24,0 грн, а в червні 2020 – 26,8 грн.

Яким був курс долара в Україні до війни

У 2021 році спостерігалося відновлення світової глобальної економіки після пандемії COVID-19. Крім того, змінилася монетарна політика Федеральної резервної системи США. У той час почали зростати ціни на сировину, що вплинуло на гривню. У січні 2021 року вартість долара становила 28,1 грн, а в червні 2021 – 26,9 грн.

Як змінилася вартість долара під час війни

2022 став одним із найважчих років для української економіки через вторгнення Росії. На початок року, ще до вторгнення, курс стосовно долара був стабільним. Але після повномасштабного вторгнення почався відтік капіталу та зниження попиту на національну валюту. Потрібно було покривати дефіцит бюджету через закупівлю зброї.

Саме в цей період Нацбанк вводить обмеження через військове вторгнення. Також було заборонено знімати готівку в іноземній валюті. Нацбанк встановив фіксований курс гривні до долара, щоби попередити девальвацію національної валюти та стабілізувати ситуацію на валютному ринку. У січні 2022 року вартість долара становила 27,7 грн, а в червні 2022 – 29,3 грн. У липні 2022 року Нацбанк встановив новий курс – 36,6 грн.

У 2023 році Нацбанк робив спроби, щоби стабілізувати курс валют. Якщо порівнювати вартість долара у червні 2022 та у січні 2023, то вона значно зросла. 1 $ подорожчав більше ніж на 7 грн (у липні 2022 року). Вартість долара у січні та червні 2023 року становила 36,6 грн (29,3 грн у червні 2022 року).

Протягом 2024 року Україна продовжувала отримувати допомогу від країн-партнерів, проте війна суттєво впливала на національну валюту. У січні 2024 року вартість одного долара становила 37,8 грн, а у червні 2024 – 40,7 грн. У січні 2025 року долар коштував 42,3 грн, а у червні 2025 року – 41,5 грн.

Як змінювалася вартість долара у вересні 2025 року

Що буде з доларом у 2025 році: аналіз експерта

Національний банк України продовжуватиме відігравати ключову роль у стабілізації валютного ринку в 2025 році, зберігаючи режим керованої гнучкості. Як зазначає Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус банку, цей режим передбачає плавну адаптацію курсу до фундаментальних макроекономічних факторів, уникаючи різких коливань.

Ключові фактори, що впливатимуть на курс гривні:

Затверджений у державному бюджеті курс долара на рівні 45 гривень за одиницю залишиться основним орієнтиром для формування валютних очікувань учасників ринку. Цей показник відображає середньозважене значення курсу, яке очікується протягом року.

Динаміка валового внутрішнього продукту, інфляція та обсяги міжнародної фінансової допомоги будуть визначальними для стабільності гривні. Позитивна динаміка цих показників сприятиме зміцненню національної валюти.

Перебіг військових дій, міжнародна політика та дії нових політичних лідерів, зокрема США, матимуть значний вплив на валютний ринок. Посилення міжнародної підтримки України сприятиме стабілізації курсу гривні.

Прогноз динаміки курсу

– Ми на шляху поступової мінімізації різниці між курсами, однак у 2025 році, найімовірніше, збережеться статус-кво: офіційний, курс міжбанку та готівкового ринку. Ми схильні вважати, що у січні девальвація гривні становитиме максимально 0,5-1%. Однак найімовірніший варіант, що офіційний курс перебуватиме на рівні 42-42,3 грн/1$, – сказав Тарас Лєсовий.

За прогнозом Тараса Лєсового, у 2025 році курс гривні демонструватиме відносну стабільність, чергуючи періоди спокійного руху з періодами активніших змін. Однак, завдяки втручанню Національного банку та впливу зазначених факторів, значних і непередбачуваних коливань курсу не очікується.

