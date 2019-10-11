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Факти / Відео / Україна

Оборонці Широкиного організували на передовій тренажерний зал

На підступах до Широкіного на Приазов’ї російські найманці зміцнюють свої опорні пункти. Українські морпіхи відзначають активне пересування важкої техніки і особового складу противника. Проте наші бійці теж не втрачають часу дарма і розвивають свою фізичну форму.

Осіння погода коригує будні і на передовій. Санінструктор обходить позиції і перевіряє самопочуття бійців. Розповідає, що застуда поки обходить морпіхів.

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Стіни в спортивному залі бійців посічені уламками мін і снарядів. Тренажери морпіхи робили самі, за своїми ж кресленнями.

Є тут і свій тренер, який за цей час розробив свою методику, називає її гібридний тренінг.

Морпіхи жартують, що в Широкиному завдяки противнику вони і так не розслабляються ні на хвилину.

Українські воїни відзначають, що бойовики й далі обладнують свої позиції. Тому, залишати їх вони не збираються.

Нагадаємо, 10 жовтня в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовий.

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