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Факти / Україна

На Донбасі загинув військовий

Український військовий загинув у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

На Донбасі загинув військовий

10 жовтня в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий.

– Сьогодні, 10 жовтня, під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець збройних сил. Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого, – йдеться в повідомленні.

Читайте: На Донбасі з 29 жовтня змінюється порядок перетину лінії розмежування

Обставини загибелі з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, 6 жовтня в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий Іван Дейкун.

Джерело: Штаб ООС

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