6 км перешкод: як українські морпіхи виборюють право носити штормовий берет

На Приазов’ї морські піхотинці долали смугу перешкод, щоб мати можливість носити штормовий берет.

Подолання спеціальної смуги перешкод в 6 км – це є перевірка себе, своїх навичок, стійкості, витривалості та згуртованості. Іспит на витримку, мужність та стійкість пройдуть не всі.

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Це не так фізична, як психологічна смуга перешкод. Передбачається, що виснаження бійця досягне найвищої точки і він буде здаватись.

Болото, багнюка, сильний вітер – це аномалія для сприйняття нормальної людини. Морпіх – це діагноз, стверджують самі претенденти на штормовий берет. Тому це досить типово зануриться в болото з головою.

Останні метри до фінішу – найважчі і найщасливіші. Урочисто приймуть клятву морпіха та одягнуть штормові берети бійці в День захисника України 14 жовтня.

Нагадаємо, на Рівненському полігоні проходять командно-штабні навчання Козацька воля-2019.

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