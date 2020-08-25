ОЕ влаштував концерт до Дня незалежності та презентував нову пісню

Гурт Океан Ельзи влаштував святковий концерт, але цьогоріч без багатотисячних стадіонів.

Це концерт-присвята військовим та волонтерам, які боронять нас від агресора на сході, надзвичайникам, котрі ризикували життям і гасили цьогорічні потужні пожежі, й медикам, які зараз на передовій війни з коронавірусом.

Репертуар Океанів доволі традиційний. Це ті пісні, які гурт виконує останні п’ять років у День незалежності.

Крім популярних та усіма улюблених хітів, гурт презентував і нову пісню Коли ми станем собою. Сам Святослав Вакарчук обіцяє, що у тексті композиції кожен українець зможе знайти щось для себе.

І хоч концерт у нових реаліях, з соціальною дистанцією поки виглядає незвично, люди переконані – це лише тимчасові незручності.

Проте День незалежності не пройшов без скандалів і менеджер Океану Ельзи та продюсер Бумбокс заявили про незаконне використання композицій на урочистому святі на Михайлівській площі 24 серпня.