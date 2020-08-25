Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

ОЕ влаштував концерт до Дня незалежності та презентував нову пісню

Гурт Океан Ельзи влаштував святковий концерт, але цьогоріч без багатотисячних стадіонів.

Це концерт-присвята військовим та волонтерам, які боронять нас від агресора на сході, надзвичайникам, котрі ризикували життям і гасили цьогорічні потужні пожежі, й медикам, які зараз на передовій війни з коронавірусом.

Репертуар Океанів доволі традиційний. Це ті пісні, які гурт виконує останні п’ять років у День незалежності.

Крім популярних та усіма улюблених хітів, гурт презентував і нову пісню Коли ми станем собою. Сам Святослав Вакарчук обіцяє, що у тексті композиції кожен українець зможе знайти щось для себе.

І хоч концерт у нових реаліях, з соціальною дистанцією поки виглядає незвично, люди переконані – це лише тимчасові незручності.

Проте День незалежності не пройшов без скандалів і менеджер Океану Ельзи та продюсер Бумбокс заявили про незаконне використання композицій на урочистому святі на Михайлівській площі 24 серпня.

Теги: , , ,

По темі

Бумбокс і ОЕ заявили про незаконне використання пісень на День Незалежності
Бумбокс і ОЕ заявили про незаконне використання пісень на День Незалежності
Скільки було президентів та парламентів за роки незалежності України
Скільки було президентів та парламентів за роки незалежності України
Зеленський ініціював заснування двох держпремій – імені Патона та Скорика
Зеленський ініціював заснування двох держпремій – імені Патона та Скорика
Шоу із 42 хітів: зірки створили пісенну історію України до Дня Незалежності
Шоу із 42 хітів: зірки створили пісенну історію України до Дня Незалежності
Святкування Дня Незалежності у Києві: зміни у роботі громадського транспорту (КАРТА)
Святкування Дня Незалежності у Києві: зміни у роботі громадського транспорту (КАРТА)
Конституція, безвіз, агресія РФ та футбол. Головні події в незалежній Україні
Конституція, безвіз, агресія РФ та футбол. Головні події в незалежній Україні
Куди піти на День незалежності у Львові: програма заходів
Куди піти на День незалежності у Львові: програма заходів
Привітання з Днем незалежності 2020 у прозі та листівках
Привітання з Днем незалежності 2020 у прозі та листівках

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх