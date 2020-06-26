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Олешківські піски, Асканія-Нова та вежа Вітовта: що подивитися на Херсонщині

Олешківські піски – друга за величиною пустеля Європи. Припускають, що утворилася вона після танення льодовика – вода вимивала із дніпровських берегів трильйони тон піску, він осідав на дні та утворював піщані бархани.

Приїздити сюди краще вдосвіта, щоб роздивитися усе, поки спека не розгуляється. Вже в обід температура повітря перевалює за 40, а пісок на поверхні прогрівається до 70 градусів.

Після виснажливої прогулянки можна спробувати соковитого херсонського кавуна. В цій місцевості продають варення з нього. У маленькій баночці вміщається два кавуни. Її собівартість – майже півсотні гривень.

Далі можна відвідати вежу Вітовта, зведену у XIV столітті – оборонну споруду часів Великого князівства Литовського. Саме там проходив кордон, а вежа тоді слугувала митницею.

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Одне із семи природних чудес України – заповідник Асканія-Нова. Тварини там як на курорті – під опікою, але на волі. Одні живуть просто посеред відкритого степу, інші – у просторих вольєрах або ж поважно розгулюють зоопарком, як павичі.

Зебри, буйволи, лами, страуси, чорні лебеді, коні Пржевальського та нутрії – щоб бодай побіжно глянути на всіх жителів Асканії-Нової, цілого дня забракне. Та й для усієї Херсонщини одного вікенду замало.

Через карантин українцям доведеться змінити свої плани на літній відпочинок. Цьогоріч пріоритетним для багатьох стане внутрішній туризм у межах України.

Закриті кордони – чудова нагода відкрити для себе Україну. І якщо про заповідник Асканія Нова чи пустелю Олешківські піски ми вчили у школі, то про острів Джарилгач знають одиниці.

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