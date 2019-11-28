Оливкова олія з Кіпру: користь, як вибрати і перевірити

В багатій на оливки республіці Кіпр плоди шанують настільки, що оливкова гілочка прикрашає національний герб. Гектарами землі з оливковими деревами володіє чи не кожен кіпріот. Плоди місцеві збирають і одразу вичавлюють на спеціальних заводах. Хтось собі, хтось на продаж.

Збивають оливки пристроєм, схожим на величезну виделку. Утім є й автоматичні апарати для збору врожаю. На острові кіпріоти часто купують шматок землі оливкового гаю, щоб мати власний врожай.

З 300 кілограмів оливок можна отримати 60 літрів олії.

Ця олія не рафінована, тому містить найбільше корисних елементів – особливо вітаміну Є та А.

На олійницю заїхати може кожен охочий, і одразу купити в селян пляшку олії. Свіжіше просто не буває. Перший місяць вона має відстоятись, щоб зникла гіркота.

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До слова, на Кіпрі розташований один з найпрестижніших університетів всього Європейського Союзу.

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