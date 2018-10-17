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Оплатити комуналку без черг: українці масово переходять на мобільний банкінг

В Україні активно розвивається мобільний банкінг – тобто нині кожна людина за бажанням може сама проводити будь-які операції з власними коштами – сплачувати штрафи, платити за квартиру чи переказувати гроші.

І не обов’язково бути прив’язаним до комп’ютера – достатньо смартфона – кілька рухів пальцями і не треба вистоювати у довжелезних чергах.

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Технологія вже призвела до того, що за останні півроку в Україні закрилися майже 700 банківських відділень.

В Україні навіть з’явився перший віртуальний банк – без відділень – Монобанк. Зареєструватися в ньому можна просто зі смартфона – сфотографувавши й відправивши необхідні для оформлення документи в додатку.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Києві злочинна група продавала банківські дані.

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