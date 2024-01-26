ОПЗЖ знову у центрі скандалу: ексдепутати привласнили… | Новини Факти ICTV за 26.01.2024

– Деталі авіакатастрофи з літаком Іл-76 під Бєлгородом: реакція ООН

– Ексдепутатів ОПЗЖ підозрюють у крадіжці 32 суден торговельного флоту України

– Обстріл Донеччини: що відомо станом на 26.01.2024

– ССО дають жару: знищено російські спостережні пости на півдні України

– Витягає побратимів із того світу: історія медикині з пекельного Бахмуту

– Олена Зеленська закликала ПАРЄ допомогти повернути додому всіх українських дітей

– Борщі, супи, гарніри, ба навіть шашлик: волонтер з Миколаєва відправляє на передову домашні смаколики

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 7.30 (26.01.2024).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.