Отримав найтриваліші оплески в світі. Як домігся успіху оперний співак Пласідо Домінго

Пласідо Домінго – один з найкращих тенорів сучасності, це визнають як любителі класичної музики, так і світові критики. Рідкісне поєднання сильного голосу, харизми і неймовірної працьовитості дозволило Пласідо стати легендою опери ще за життя.

21 січня легендарному співаку виповниться 80 років. Напередодні ювілею співака розповідаємо історію його успіху.

Уже в 14 років Домінго вступив до Мексиканської національної консерваторії. У 16 – вперше виступив в трупі своїх батьків. А незабаром пройшов прослуховування в Національній опері.

Його дебют на сцені відбувся 23 вересня 1959 року в опері Ріголетто.

У 1967 році Домінго блискуче виконав оперу Ріхарда Вагнера Лоенгрін. Цю складну партію він вивчив лише за три дні.

Новий виток міжнародного визнання оперного співака стався у 1990 році, коли компанія ВВС зробила заставкою трансляції чемпіонату світу з футболу арію Nessun Dorma у виконанні Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррераса.

– Я не хочу співати ні днем менше, ніж це можливо, ні днем більше, ніж повинен, – наголошував Домінго.

Співак внесений до Книги рекордів Гіннеса як співак, який викликав найтриваліші оплески. Овації тривали 80 хвилин, крім того, Пласідо рекордну кількість виходив на поклони – 101 раз.

Торік у Метрополітен-опері вибухнув скандал, пов’язаний з обвинуваченням Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях. В акції брали участь 20 жінок. Сам Домінго не згоден зі звинуваченнями.

Проте контракт із театром був розірваний, а опера Сан-Франциско і Симфонічний оркестр Філадельфії скасували участь співака в своїх концертах. Однак Пласідо не збирається залишати сцену.