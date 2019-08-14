У Сан-Франциско Оперний театр скасував концерт оперного співака Пласідо Домінго, якого звинуватили у домаганнях.

У містах США починають скасовувати концерти з участю оперного співака Пласідо Домінго.

Оперний театр Сан-Франциско скасував виступ, запланований на 6 жовтня. Симфонічний оркестр Філадельфії оголосив, що також відкликає запрошення Домінго взяти участь у концерті-відкритті нового сезону, який заплановано на 18 вересня.

Оперний театр Лос-Анджелеса, яким керує Пласідо Домінго, заявив, що проведе власне незалежне розслідування щодо звинувачень на його адресу.

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Метрополітен-опера в Нью-Йорку повідомила, що почекає результатів розслідування, перш ніж ухвалить остаточне рішення про подальшу співпрацю зі співаком.

Керівництво Зальцбурзького фестивалю не скасовувало виступ Пласідо Домінго, який запланований на 31 серпня.

До слова, в Україні співак мав концерт у лютому цього року.

Нагадаємо, раніше дев’ять жінок звинуватили Пласідо Домінго у сексуальних домаганнях.

Джерело: Associated Press