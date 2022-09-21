Вересень, 21 в 19:08

Президент США Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН з різкою промовою на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Він заявив, що вторгнення РФ в Україну “безсоромно порушує” статут ООН, а звірства в Україні “повинні змусити вашу кров холонути в жилах”.

– Путін стверджує, що він повинен був діяти, тому що Росії погрожували, але ніхто не погрожував Росії і ніхто, крім Росії, не шукав конфлікту, – сказав Байден.

Крім того, він назвав російське вторгнення в Україну “жорстокою та непотрібною війною”.

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– Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до своєї сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни, – сказав Байден.

Американські оглядачі вказують, що Байден вже планував зробити війну в Україні центральною темою свого щорічного виступу в ООН, але заява Путіна про “часткову мобілізацію” росіян і можливе застосування ядерної зброї різко підвищує ставки для виступу Байдена.

У відповідь президент США заявив, що Путін веде війну, яка має на меті знищити українську націю.

– Ця війна спрямована на те, щоб знищити право України на існування як держави, простіше кажучи, право України на існування як народу. Де б ви не були, у що б ви не вірили, це повинно … змусити вашу кров застигнути в жилах, – сказав Байден.

Він попередив, що на тлі війни Росії в Україні “під загрозою” опинилися основи статуту Організації Об’єднаних Націй, які він назвав “безсоромним” порушенням основоположного документа цієї організації.

– Сьогодні, коли ми зустрічаємося, сама основа статуту ООН – стабільний і справедливий порядок, заснований на правилах – піддається нападкам з боку тих, хто хоче її зруйнувати або спотворити заради власної політичної вигоди, – сказав Байден під час виступу, натякаючи на Росію, зазначивши, що статут 1945 року був узгоджений громадянами, “об’єднаними у своїй прихильності до роботи заради миру”.

Він закликав установу “стати більш інклюзивною”, щоб “краще реагувати на потреби сучасного світу”, повідомивши слухачам, що США підтримують збільшення кількості постійних і непостійних представників у Раді безпеки ООН.

Джерело: General Assembly of the United Nations