Перший і єдиний всеукраїнський перепис населення відбувся 5 грудня 2001 року, проте вже зовсім скоро планують провести нове дослідження.

Факти ICTV розповідають все, що відомо про новий перепис населення.

Коли проведуть перепис населення

Незадовго після того, як Дмитра Дубілета призначили міністром Кабінету міністрів, він заявив, що одним з його найбільших проектів на посаді має стати перепис населення.

Однак повідомлення про проведення перепису населення з’являлися і раніше. Так, у березні 2019 року на платформі публічних закупівель Prozzoro з’явився тендер на розроблення автоматизованої системи для збору та оброблення даних перепису, що свідчило про його проведення у 2020 році.

5 листопада Офіс омбудсмана України повідомив, що Кабінет міністрів узгодив проведення всеукраїнського перепису населення. Він має відбутися у листопаді-грудні 2020 року.

Проте у грудні 2019 року у Києві запустили пробний перепис населення, який проходить у два етапи. На першому жителі кількох районів столиці мають самостійно надати дані про сімейний стан і місце проживання в електронному вигляді.

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Під час другого етапу до громадян приходитимуть переписувачі, які уточнюватимуть надану інформацію.

Скільки витратять на перепис населення

У бюджет України на 2020 рік заклали 3,43 млрд грн на проведення перепису населення. Проте у вересні Дубілет називав трохи інші цифри.

– Зараз говорять про те, що час зробити ще один перепис населення. Мені нещодавно в проекті Держстату принесли дані про бюджет цього перепису – він становить 5 млрд грн, – розповів тоді міністр Кабінету міністрів.

Але наприкінці листопаду Дубілет повідомив, що знайшов вирішення щодо перепису населення, яке допоможе державі заощадити близько 2-3 млрд грн.

Як проводитимуть перепис населення

Для того, щоб зекономити державні кошти, у 2020 році планують провести так званий електронний перепис населення.

З такою пропозицією Дубілет виступав іще у вересні, і згодом його підтримав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– Ми подивилися на різну практику у світі, як робиться перепис. І зараз шукаємо можливість зробити перепис з урахуванням онлайн-інструментів, тобто стимулювати людей самостійно заповнювати інформацію про себе за допомогою онлайн-інструментів, – розповів Гончарук.

Фіналізувати ідею міністру Кабінету міністрів вдалося наприкінці листопада, після багатьох зустрічей з міністрами, директорами департаментів, соціологами.

Спочатку проводити перепис населення планували старим методом, під час якого близько 100 тис. інтерв’юерів з планшетами мали обійти помешкання українців.

Проте від цього вирішили відмовитися, оскільки це досить дорого і в такому випадку була б дуже велика похибка, адже близько 10-20% громадян не відчиняють двері зазначеним особам.

Інформацію про українців збиратимуть за допомогою операторів мобільного зв’язку. Вони мають надати дані про кількість користувачів та їх розташування.

– Ми вже опитали близько 31 тис. домівок… Отримали досить репрезентативну інформацію, яка дозволяє зрозуміти, скільки в середньому SIM-карт в яких груп населення, – сказав Дубілет.

Також збиратимуть інформацію з реєстрів пенсіонерів та дітей, оскільки ці групи населення мають менше охоплення мобільними телефонами. Дані про людей, які виїжджають за кордон, надасть ДМС.

Якщо знадобиться, замовлятимуть точкові соціологічні дослідження.

Хоча такий електронний перепис населення все одно матиме похибку, вона має бути меншою за ту, яка є у класичному методі.

Факти ICTV також писали про те, як жителі столиці можуть пройти пробний перепис населення, який розпочався у грудні.