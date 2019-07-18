Перша висадка людини на Місяць: як США відзначатимуть ювілей

50 років маленькому кроку й одночасно великому стрибку. Світ готується відзначати ювілей першої в історії висадки людини на Місяць. Це сталося 21 липня 1969 року.

Півсторіччя цієї знаменитої фрази і події, яку вона супроводжувала, готується відзначати людство. У неділю, 21 липня, виповниться 50 років відтоді, як нога людини – американського астронавта Ніла Армстронґа – вперше ступила на поверхню Місяця.

У Штатах уже на повну силу працюють різноманітні тематичні виставки, речі пов’язані з місією космічного корабля Аполло-11 на супутнику Землі, виставили на різні аукціони. Очевидці з різних куточків планети, які стежили за подією тоді, у 69-му, діляться спогадами.

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Спадщину тієї місії людство досліджують досі, адже вона відкрила нову епоху у вивченні космосу. Наприклад, зразки мінералів, зібрані з місячної поверхні пізніше, допомогли науковцям дізнатися більше не лише про будову Місяця, але й про походження Землі.

Тим часом інженери, шанобливо згадуючи висадку на Місяць, готуються до наступного, не менш визначного кроку – польоту людини на Марс. І надихають їх не лише фантастичні фільми про майбутнє, але й стародавні здобутки людства. Так, ноги для одного з марсіанських апаратів планують зробити за принципом стародавнього японського мистецтва складати фігурки з паперу – оригамі.

До слова, NASA показало весь шлях сонячного затемнення.

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