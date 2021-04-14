На Тернопільщині археологи знайшли гробницю із артефактами, яким щонайменше 5 тис. років.

У кам’яній гробниці посеред поля знайшли три людські скелети, які належали дорослим особам, 11 глиняних амфор різного розміру, дві крем’яні сокири та долото.

На поясі одного зі скелетів збереглася кістяна пряжка, повідомила археолог та директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

– Знахідка вражаюча, збереглася вона у досить доброму стані. Гробниця мегалітична, тобто, складена із кам’яних брил, вирубаних із місцевого червоного каменю. Причому, навіть її дно теж було із каменю. Як ми попередньо і припускали, час виготовлення такої кам’яної скрині-могильника – III тисячоліття до н. е., – розповіла археолог.

Також у могилі знайшли череп тварини, який може свідчити про те, що тут здійснювали певний поховальний ритуал.

За словами Марії Ягодинської, тепер розпочнеться етап детального вивчення знахідок, до якого долучаться антропологи та фахівці відділу біоархеології Інституту археології НАН України.

Ймовірно згодом гробницю передадуть у фонд Національного заповідника Замки Тернопілля та виставлять на показ відвідувачам.

Рештки стародавньої тварини на Одещині

У національному природному парку Тузловські лимани на Одещині знайшли рештки невідомої стародавньої тварини.

Екологи, які і знайшли скелет, припускають, що це може бути мамонт або мастодонт.

Для того, щоб дізнатись точно вид тварини, вони звернулися за допомогою до вчених, які проведеть експертизу.

Фото: Укрінформ