Підготовка авто до зими: правила водіння, коли міняти гуму і пройти ТО

В Україні осінь ще тішить останнім теплом, та сніг може випасти з дня на день. Наступного тижня українців чекають нічні заморозки і зниження температури вдень до 8-10 градусів. Автомобілісти знають: за такої погоди час готувати машину до заметів і льоду.

Зима – найскладніший сезон для водіїв. Перший сніг у Києві завжди супроводжується численними аваріями і заторами. Нині ще тепло, але відповідальні водії починають змінювати гуму.

Комунальні служби запевняють – техніка до снігу готова. Закупили також сіль і пісок для посипання льоду на прибудинкових територіях, і вже навіть розвезли їх по районах для зберігання.

Навіть якщо комунальники почистили дороги, водії все одно мають змінити свій стиль керування – радить досвідчений інструктор з контраварійного водіння.

Заздалегідь пригальмовувати та в поворот в’їжджати дуже плавно. Я багатьом говорю “крадькома”, ніяких різких рухів в повороті не повинно бути, прискорень, гальмувань – всього цього уникати, – інструктор з контраварійного водіння.

А якщо таки потрапили в занос, не нервувати і пам’ятати теорію водіння.

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Інструктор наголошує: головна проблема всіх серйозних аварій – надто висока швидкість, яка за несприятливих погодних умов призводить до фатальних наслідків.

Впоратися з негодою самостійно буває непросто. Після аномальних снігопадів у 2013 році у Києві з’явилися цілі групи у соцмережах і окремі волонтери, які взимку рятують автомобілістів із заметів. Добровольці – зазвичай на позашляховиках або повнопривідних великих автівках – допомагають визволяти загрузлі машини, тягнуть їх на причепі до СТО або підвозять пальне.

Якщо за прогнозом сильні снігопади – найкраще, що ви можете зробити, це скористатися громадським транспортом і просто не виїжджати в негоду на авто. Таким чином, можна уникнути багатьох неприємностей, витрачених грошей і часу.

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