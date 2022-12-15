Грудень, 15 в 14:59

Росія завезла у зруйнований тимчасово окупований Маріуполь (Донецька область) близько 35 тис. цивільних росіян, їхня кількість зростає. А для маріупольців агресор влаштував нестерпні умови, примушуючи їх до “самоевакуації”.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв’ю Радіо НВ.

За його словами, окупанти створили “справжнє зимове пекло” для близько 80 тис. маріупольців, які залишилися без централізованого опалення під час зими.

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– Десь 20−25% (жителів. – Ред.) мають опалення в Маріуполі. Йдеться, якщо казати про абсолютні цифри, про приблизно 80 тис. маріупольців без опалення. З цих 80 тис. можуть обігріватися якимось чином електрообігрівачами, буржуйками ще 20−30 тис. Всі інші – це місто, яке замерзає. І як люди виживають, незрозуміло, – зазначив Андрющенко.

Він уточнив, що через увімкнення електрообігрівачів виникає ще одна проблема: горить проводка та трансформатори. Тож людям фактично нічим обігрівати свої будинки, і ситуація “набуває критичності”.

Водночас російські окупанти роблять вигляд, що проблем немає і нічого не відбувається.

– Єдиний шлях для рятування людей на сьогодні – просто вивозити їх, тому що опалення немає, електрики немає, пунктів обігріву немає, ніхто їх не готує, переселяти людей нікуди. Такий зимовий хаос, – додав Андрющенко.

Він поінформував, що зараз єдиний шлях для виїзду з Маріуполя – через територію РФ. Однак маріупольці не поспішають виїжджати з різних причин, наприклад, через страх, що після виїзду їхні квартири заберуть та розграбують окупанти.

На думку Андрющенка, РФ впроваджує в Маріуполі цілеспрямовану політику “холодомору”, щоб примусити мешканців міста виїхати.

– Ми впевнені у тому, що така політика, яка впроваджується в Маріуполі, цей холодомор — достатньо свідома штука. Людей насправді підштовхують до самоевакуації. Зрозуміло, що до того дійде, ніхто там на смерть замерзати не збирається, я думаю, – розповів він.

Зовсім інші умови в Маріуполі створені для цивільних окупантів з РФ. Вони не мерзнуть, живуть в окремих будівельних містечках, забезпечених мобільними котельними та генераторами.

Крім того, путінських військових та будівельників розселяють у вцілілі квартири українців, які евакуювалися. За даними Андрющенка, це вже стало звичайною практикою в окупантів: вони стверджують, що ці квартири “безхозні”.

– 35 тис. на сьогодні цивільних окупантів у місті, їхня кількість зростає. Я мовчу про військову присутність. І у них все гаразд. У них є світло, у них є тепло, у них є умови. І в них немає тих проблем, які є у звичайних цивільних маріупольців, – наголосив Андрющенко.

За його словами, цивільні окупанти не планують нікуди повертатися після завершення робіт, для яких їх привезли до Маріуполя, оскільки їм тут “усе подобається”. Більш того, росіяни переконані, що будинки, які вони зводять у зруйнованому місті, вони будують для себе.

– І планують навесні перевезти свої сім’ї в Маріуполь і розселятися, тому що це набагато краще, ніж якась там Якутія, Далекий Схід і центральна смуга Росії. Тут достатньо комфортний клімат, достатньо комфортні умови. Плюс – нове житло, – заявив Андрющенко.

Москва заохочує цих будівельників великими зарплатами, які вдвічі-втричі вищі за аналогічні в Росії.