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Факти / Відео / Україна

Програма Відкритий уряд в Україні: що передбачає та як її оцінюють у світі

Україна успішно втілює програму Відкритий уряд – вона була заснована 2011-го року на Генасамблеї ООН заради налагодження діалогу чиновників з громадськими організаціями. Вони спільно складають список реформ на два роки. І влада зобов’язується їх виконати.

У нашій країні це система електронних закупівель ProZorro, електронне декларування, відкриття реєстрів власників. А ще Україна одна із перших доєдналася до Глобального реєстру власників. Реєстри власності та платформа закупівель повинні бути об’єдані.

Жодних санкцій формально немає. Але виконання кожного пункту детально аналізують. Цими звітами потім цікавляться наші міжнародні донори.

Читайте: 2 роки ProZorro: хто, що, у кого і за скільки закуповує з бюджету

Із 79 країн-учасниць у Вашингтоні про нас гарне враження і тамтешні фахівці зазначають, що Україна закладає еко-систему боротьби з корупцією.

Нині іноземні партнери чекають звіту про виконання плану дій за 2018-2020 роки та нового плану, який із суспільством має укласти вже новий уряд.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Раді зареєстрували законопроект про земельні аукціони через ProZorro.

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