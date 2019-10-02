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Факти / Україна / Суспільство

У Раді зареєстрували законопроект про земельні аукціони через ProZorro

Два законопроекти про земельну реформу зареєстрували у Верховній Раді представники партії Слуга народу.

ринок землі

У парламенті зареєстрували законопроект №2195 про електронні земельні аукціони і №2194 про внесення змін до Земельного кодексу для дерегуляції у сфері земельних відносин.

Тексти законопроектів на сайті Ради поки відсутні.

Читайте: Ринок землі в Україні: 5 найголовніших тез законопроекту

За словами автора законопроекту №2195 Роксолани Підласої, один з трьох проектів пакету земельної реформи передбачає введення електронних аукціонів для купівлі та аренди землі через систему ProZorro.Продажі.

Ухвалення такого закону, на її думку, забезпечить рівний доступ до земельних аукціонів, конкуренцію і ринкову ціну.

До слова, раніше Мінекономіки опублікувало законопроект про ринок землі.

Фото: Dreamstime

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