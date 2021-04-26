Після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році великий населений пункт Київської області Прип’ять перетворився на справжнє місто-привид.

До аварії у ньому проживали десятки тисяч людей, народжувалися та робили свої перші кроки діти, лунали весільні клятви і гуляли пенсіонери з онуками, нині ж, через високий рівень радіації місто поринуло у тишу.

Факти ICTV зібрали архівні фото Прип’яті та сучасні знімки міста, а також з’ясували, чи можна його відвідати.

Фото Прип’яті

З лютого 2021 року ДСП ЧАЕС розпочало акцію зі збору архівних фото Прип’яті. Їм вдалося зібрати десятки цікавих кадрів.

На цих кадрах місто чорно-біле, але живе. У ньому проводяться спортивні змагання, діти йдуть до школи.



































Чорно-біле життя та кольорова смерть. Унікальні фото Прип’яті до аварії та зараз / 9 фотографий

На сучасних знімках місто Прип’ять можна побачити вже у кольорі, проте на знімках взагалі немає людей, будинки занедбані, а дерева стали рудими від радіації. Перебування у цій зоні під час тривалого часу і нині загрожує здоров’ю людей.



















Чорно-біле життя та кольорова смерть. Унікальні фото Прип’яті до аварії та зараз / 5 фотографий

Відвідування Прип’яті

Сьогодні Прип’ять можна відвідати у межах екскурсійного туру на один або кілька днів. Станом на 23 квітня ціна міні-подорожі – 1 185 грн з людини.

Протягом 12 годин громадянам старше 18 років пропонують відвідати Чорнобиль та Прип’ять. У вартість туру входить: транспорт, пропуск на територію зони, страхування та супровід гіда.

Річниця катастрофи на ЧАЕС

26 квітня 2021 року виповнюється 35 років з момента катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Аварія забрала життя людей та назавжди змінила життя мешканців населених пунктів, які розташовувалися поблизу. Нині ця зона вважається мертвою, там досі фіксується підвищений рівень радіації.

Більше новин про аварію на Чорнобильській АЕС читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСП Чорнобильська АЕС, Chernobyl Zone – Radioactive Team

Фото: ДСП Чорнобильська АЕС (Ігор Агафонов, Вікторія Тимошенко, Андрій Куліш), Eldar Sarakhman