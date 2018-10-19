Журналісти зібрали фото жертв, загиблих під час теракту в політехнічному коледжі Керчі в окупованому Криму.
Фото усіх жертв теракту в Керчі 17.10.2018 опублікувало видання КП.
Нагадаємо, 17 жовтня студент Влад Росляков приніс у коледж рушницю та вибухівку.
Хлопець розстріляв викладачів і студентів, а потім влаштував вибух.
Згодом стрілок застрелився у бібліотеці.
Внаслідок теракту загинула 21 особа, ще 44 – у лікарні.
Серед загиблих – 15 студентів, із яких 6 неповнолітніх, а також 5 викладачів.
Теракт у Криму: опубліковані фото всіх жертв керченського стрілка / 6 фотографий
До слова, в мережі помітили, що теракт у коледжі Влад Росляков влаштував за сценарієм Колумбайна.
Фото: Kerch.FM, КП
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