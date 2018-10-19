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Теракт у Криму: опубліковані фото всіх жертв керченського стрілка

Журналісти зібрали фото жертв, загиблих під час теракту в політехнічному коледжі Керчі в окупованому Криму.

Теракт в Керчі

Фото усіх жертв теракту в Керчі 17.10.2018 опублікувало видання КП.

Нагадаємо, 17 жовтня студент Влад Росляков приніс у коледж рушницю та вибухівку.

Хлопець розстріляв викладачів і студентів, а потім влаштував вибух.

Згодом стрілок застрелився у бібліотеці.

Внаслідок теракту загинула 21 особа, ще 44 – у лікарні.

Серед загиблих – 15 студентів, із яких 6 неповнолітніх, а також 5 викладачів.

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Теракт у Криму: опубліковані фото всіх жертв керченського стрілка / 6 фотографий

До слова, в мережі помітили, що теракт у коледжі Влад Росляков влаштував за сценарієм Колумбайна.

Фото: Kerch.FM, КП

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