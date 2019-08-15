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Протести в Москві: на що готовий Кремль і чи зміниться влада в РФ через 2 роки

Москва, яка за версією російського діджея ніколи не спить починає прокидатися від політичного сну. Спусковим гачком неочікувано стали вибори до міської думи, яка не ухвалює жодних політичних рішень, але відповідає за мільярди бюджетних рублів.

Тож коли опозиціонери вирішили йти на вибори, їх усіма способами не реєстрували. Та Кремль не очікував, аж такої рішучої реакції громадян, на протести вийшли 50 тисяч москвичів.

Західна преса пише, що з такою кількістю незгодних на вулицях, опозиція вже повинна вимагати зміни влади в Росії. Одна з лідерів опозиції у своєму виступі починає формулювати стратегію протестів.

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Але поки вимоги лише на рівні Москви. Опозиція ще не наважується навіть говорити з Путіним про допуск до влади на рівні держави.

У Росії б’ють жінок та школярів, але це не змусило мільйон москвичів вийти на вулиці і вдатися до рішучих дій. Єдина відповідь на жорсткість силовиків – вигуки ганьба.

Нині російська влада зробила все, аби будь-яке зібрання без дозволу стало в принципі не можливим, а демонстрації без спеціальних рамок просто за межею реальності.

Росіяни переконані, що у них відібрали голос, але чи стануть московські протести початком кінця ери Путіна не береться прогнозувати ніхто.

Нагадаємо, на протестах в Москві та інших містах Росії було затримано 352 особи, серед них 10 дітей.

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