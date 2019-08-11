Протести в Москві та інших містах Росії: затримано 352 особи, серед них 10 дітей

Росіяни вимагають чесних виборів на масових мітингах.

Напередодні у центрі Москви зібралося близько 50 тис. людей. Виходили люди і в інших містах, зокрема у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону у Брянську та навіть у Сиктивкарі.

Вимоги активістів незмінні – допустити на вибори до Московської міської думи незалежних кандидатів, а також висловити протест жорсткому розгону мітингів 27 липня та 3 серпня.

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Незважаючи на те, що мітинг цього разу був узгоджений із владою, не обійшлося без арештів. Омонівці традиційно грубо хапали людей, а тих хто пручався буквально пакували в автозаки. По всій країні на протестах 10 серпня затримали 352 людини, серед них 10 – неповнолітні.

Підтримати мітингувальників прийшли зірки та відомі журналісти. Зокрема у натовпі помітили відомого російського репера Оксімірона та журналіста Леоніда Парфьонова.

Підтримав російських протестувальників і незаконно ув’язнений український режисер Олег Сенцов. Про це він написав у своєму листі до російської правозахисниці Тетяні Щур.

Російська влада думає як обмежити право на мітинги. У Кремлі планують створити спеціальні місця для проведення акцій протесту. Мітинги поза їхніми межами відповідно будуть заборонені.

Нагадаємо, 27 липня на попередній акції протесту затримали 1373 осіб, з яких 42 неповнолітніх та 18 співробітників ЗМІ, зокрема кореспондент Deutsche Welle Сергій Дік і журналіст The Village Павло Яблонський.

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