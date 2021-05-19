Верховна Рада в середу, 19 травня, ухвалила закон №5199, який передбачає зняття мораторію на нарахування пені та штрафів на суму кредиту для жителів Луганської, Донецької та частини Харківської областей, де було оголошено зону антитерористичної операції. Також закон дозволить отримати іпотеку жителям цих областей на рівних умовах з жителями інших регіонів країни.

Документ вносить зміни до закону № 1669-VII про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, який унеможливлював кредитування фізичних осіб за іпотекою, а також не дозволяв бізнесу кредитуватися під заставу нерухомості.

Читайте Українці зможуть отримати безвідсотковий кредит на розвиток бізнесу – Шмигаль

У пояснювальній записці до закону йдеться, що тепер буде знято мораторій на нарахування пені та штрафів на суму кредиту для жителів цих областей. Але це не зачепить чинні договори, що гарантує збереження прав для тих людей, які мали або мають фінансові труднощі.

– Закон забезпечить умови для відновлення конкурентного середовища шляхом зняття обмежень на надання банківськими установами кредитів під заставу майна, що перебуває на підконтрольній державній владі частині території проведення антитерористичної операції, – заявили автори законопроекту.

Закон by Андрій Підмогильний on Scribd

Штрафи за кредитами

Внутрішньо переміщених осіб (переселенців) можуть звільнити від сплати штрафів за кредитами. Відповідний законопроект у лютому ухвалили депутати парламенту.

Згідно з ним, якщо переселенці вчасно не погасять кредит, їм не нараховуватимуть пеню.