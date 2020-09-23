Об’єднані зусилля-2020. ЗСУ відпрацювали зачистку населених пунктів від ворога

На полігоні Широкий Лан на Миколаївщині відбулась практична частина командно-штабних навчань Об’єднані зусилля-2020. Окрема механізована бригада показала, чого навчилась в інструкторів НАТО.

Вперше підрозділи на бойових машинах піхоти штурмували умовні населені пункти і зачищали окопи. У дерев’яних будиночках ховались армійці, що грали роль противника. Рушниці пейнтбольні, але билися по-справжньому.

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Новий досвід для армійців – застосування у бойових умовах американських ракетних комплексів Javelin. А командири усіх ланок випробували на практиці нову структуру керування підрозділами. Зусилля українських армійців оцінили спостерігачі з США, Великої Британії та Канади, які півтора роки навчають хлопців стандартам НАТО.

За масштабністю це перші навчання за минулі роки і відповідь України на російські маневри Кавказ поблизу українського кордону. За подіями уважно спостерігав верховний головнокомандувач.

Під час навчань Об’єднані зусилля-2020 війська також одночасно форсували водну перешкоду та стріляли з новітніх вітчизняних комплексів Нептун на полігонах Херсонської області.

На Львівщині відбуваються україно-американські навчання Rapid Trident. Стратегічні бомбардувальники США стріляють в умовні цілі на суші і у морі. Спільно тренуються спецпризначенці Сил спеціальних операцій України і США. Загалом задіяно 12 тис. військовослужбовців і 700 одиниць військової техніки.

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