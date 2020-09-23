Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Об’єднані зусилля-2020. ЗСУ відпрацювали зачистку населених пунктів від ворога

На полігоні Широкий Лан на Миколаївщині відбулась практична частина командно-штабних навчань Об’єднані зусилля-2020. Окрема механізована бригада показала, чого навчилась в інструкторів НАТО.

Вперше підрозділи на бойових машинах піхоти штурмували умовні населені пункти і зачищали окопи. У дерев’яних будиночках ховались армійці, що грали роль противника. Рушниці пейнтбольні, але билися по-справжньому.

Читайте: Конвертоплани США CV22B пролетіли над Києвом під час навчань

Новий досвід для армійців – застосування у бойових умовах американських ракетних комплексів Javelin. А командири усіх ланок випробували на практиці нову структуру керування підрозділами. Зусилля українських армійців оцінили спостерігачі з США, Великої Британії та Канади, які півтора роки навчають хлопців стандартам НАТО.

За масштабністю це перші навчання за минулі роки і відповідь України на російські маневри Кавказ поблизу українського кордону. За подіями уважно спостерігав верховний головнокомандувач.

Під час навчань Об’єднані зусилля-2020 війська також одночасно форсували водну перешкоду та стріляли з новітніх вітчизняних комплексів Нептун на полігонах Херсонської області.

На Львівщині відбуваються україно-американські навчання Rapid Trident. Стратегічні бомбардувальники США стріляють в умовні цілі на суші і у морі. Спільно тренуються спецпризначенці Сил спеціальних операцій України і США. Загалом задіяно 12 тис. військовослужбовців і 700 одиниць військової техніки.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Конвертоплани США CV22B пролетіли над Києвом під час навчань
Конвертоплани США CV22B пролетіли над Києвом під час навчань
Кремль гримить шаблями: що криється за навчаннями Кавказ-2020
Кремль гримить шаблями: що криється за навчаннями Кавказ-2020
На Херсонщині горить військовий полігон: вогонь гасять пожежними танками
На Херсонщині горить військовий полігон: вогонь гасять пожежними танками
РФ привела у боєготовність винищувачі в окупованому Криму
РФ привела у боєготовність винищувачі в окупованому Криму
12 тис. армійців і 700 одиниць техніки: навчання Rapid Trident 2020 на Львівщині
12 тис. армійців і 700 одиниць техніки: навчання Rapid Trident 2020 на Львівщині
Ситуація на Донбасі не завадить Україні стати членом НАТО – Стефанішина
Ситуація на Донбасі не завадить Україні стати членом НАТО – Стефанішина
Американські бомбардувальники В-52 знову патрулюють небо над Україною
Американські бомбардувальники В-52 знову патрулюють небо над Україною
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак одужав від коронавірусу
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак одужав від коронавірусу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка