Реконструкція або новий ТРЦ: що буде зі згорілим гастрономом на Хрещатику

Нещодавно мережі збурила інформація, що начебто ніхто не планує реконструювати 140-річну будівлю, яка згоріла на Хрещатику – її просто знесуть і зведуть 9-поверховий торгово-розважальний центр.

Масштабна пожежа в середмісті Києва сталася червня 2017 року. За дві години згоріли два поверхи колишнього центрального гастроному на розі Хрещатика і Богдана Хмельницького.

Побоювання виникли на підставі документа департаменту містобудування та архітектури. Ті торік у листопаді надали містобудівні умови та обмеження на зведення 27-метрової споруди з підземним паркінгом. Та в департаменті Фактам роз’яснюють – ніякої висотки там не буде.

За проектом, фасад будівлі збережуть. Натомість повністю зміниться дах, там облаштують оглядовий майданчик. За планами власника тут працюватимуть кав’ярня і ресторани. Також з’явиться підземний паркінг, але тільки на 28 місць.

Та поки мають дозвіл лише на проведення протиаварійних робіт. Почнуть навесні.

Факти ICTV раніше писали про те, чи законне будівництво нового ТРЦ на Лісовій.

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