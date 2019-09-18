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Обхід в кілометр до метро. Чи законне будівництво нового ТРЦ на Лісовій

Через скандальну забудову у столиці, незаконність якої вкрай важко довести, жителі Лісового масиву змушені кружляти навколо паркану, щоб потрапити у метро чи на маршрутку.

2004 року Київрада віддала під забудову площу, прилеглу до метро, а заразом, фактично, дозволила відкусити гектар зелених насаджень, постраждав і парк Кіото. Будівництво стартувало у грудні, площу у 4 гектари огородили парканом і вирили котлован. Однак, паспорта об’єкта на паркані немає. Перевірити об’єкт не може навіть Департамент державного архітектурно-будівельного контролю.

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Паркан довжиною кілька кілометрів, а за ним – масштабне будівництво, яке раптово розгорнули ще у грудні. І хоч офіційно жодних оголошень та місцеві уже в курсі, що будують ТРЦ.

Старенькі люди скаржаться, що оминути огороджену площу в 4 гектари землі вкрай важко. Хоча й доріжки нібито проклали.

Найбільша тиснява тут вранці, коли люди буквально проштовхуються до метро. Та й це не найгірше. Активісти кажуть, що будівництво засекречене, а у громади відібрали шматок лісу і парку Кіото.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва відкрився новий торгово-розважальний центр River Mall.

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