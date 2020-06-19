Репетитор онлайн: як український стартап Preply став одним з найпопулярніших у світі

Під час карантину усі навчаються онлайн. Однак те, що за цим майбутнє, дехто відчув ще задовго до пандемії. Троє українських хлопців вісім років тому створили сайт пошуку репетиторів. Тепер їхній стартап Preply – один із найпопулярніших навчальних сайтів у світі.

У нього охоче вкладають гроші інвестори – за весь час $16 млн. Ним користуються десятки тисяч учнів із 190 країн та 10 тис. викладачів зі 160 держав, які навчать півсотні мов.

Дмитро Волошин на Preply має двох викладачів. Він – не звичайний учень, а один із засновників. Окрім Дмитра, серед керівників Кирило Бігай та Сергій Лук’янов. Спершу працювали втрьох, розподіливши обов’язки – Кирило займається продажем, Дмитро – технічною начинкою, Сергій – дизайном.

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Для студентів все просто – достатньо зареєструватися і підшукати вчителя. Оскільки вони тут з різних країн і континентів, то займатися можна фактично цілодобово. Ціни від 50 до понад тисячі гривень за годину.

Під час карантину охочих вчитися побільшало удвічі, а той й утричі. А викладачів – у 4-5 разів, адже багато хто втратив роботу. На Preply жорсткий відбір – стати вчителем може один із сотні. Потрібно підтвердити рівень знань перед експертами ресурсу, а потенційних учнів переконати купити у них урок.

18 червня стартував світовий онлайн-форум WiSE24. На заході 50 жінок-підприємниць з 10 регіонів світу презентували свої стартапи. Серед цих успішних жінок – шестеро українок.

Польські інвестори шукають перспективні стартапи в Україні. Міністерство інвестицій та розвитку Польщі разом з Польським інститутом ініціювало унікальний проект – так званий Міст стартапів.

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