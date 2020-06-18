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Рюкзак з екраном та екологічна зубна щітка: українки презентують стартапи на світовому форумі

18 червня стартує світовий онлайн-форум WiSE24. На заході 50 жінок-підприємниць з 10 регіонів світу презентуватимуть свої стартапи. Серед цих успішних жінок – шестеро українок.

Дарія Кічук, дбаючи про планету, розробила унікальну одноразову і при цьому екологічну щітку – із паперу, цукрового очерету та крохмалю. Найбільші замовлення від мережі корейських готелів та офісів Netflix.

Маргарита Рімек разом з товаришем влучили в яблучко з незвичайним рюкзаком – він гнеться, не боїться дощу і на рюкзаку відображається картинка.

Марго тішиться, що стартап успішний. Їй лише 26, а її розробку використовують по всьому світу. Основні кошти зібрали на Kickstarter та з допомогою інвестицій так званих бізнес-ангелів, і згодом налагодили виробництво.

Читайте: Як знайти інвестора та створити бізнес-план для стартапу

Любов Артеменко разом із колегами першою привезла в Україну електромобіль Tesla. Відтоді минуло 6 років, сьогодні в Україні десятки тисяч електромобілів. І щоб розвивати інфраструктуру, Любов із колегами запустили проект Go To-U – спеціальну платформу, яка підказує, де найближча з 60 тис. зарядок не лише в Україні, а й в Європі, Азії та Америці.

Команда об’єднує власників електромобілів та екологічно відповідальні та прогресивні бізнеси, що встановили на своїх локаціях зарядні станції.

Ці та інші проекти українських жінок потрапили до фіналу глобальної події WiSE24. Пітчі презентуватимуть 50 стартапів з 10 регіонів світу. Подія триватиме добу і збере найталановитіших жінок.

Україна на першому місці серед країн Східної Європи за кількістю стартапів. Але більшість з них націлюють свої продукти на закордонний ринок.

Онлайн-щоденники в смартфонах чи пристрої, які під час руху заряджають гаджети. Українські школярі все частіше розробляють цікаві винаходи та стартапи. І це без профільної спеціалізованої освіти. Нині вітчизняні стартапери не просто підкорюють українських інвесторів, а й стають конкурентоспроможними на світовому ринку. Для держави  це не лише престиж, а й гарантія економічної стабільності.

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