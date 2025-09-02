Росія активно перекидає свої підрозділи в Донецьку область, готуючись до наступу восени, свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

РФ готується до осіннього наступу на Донеччині

РФ перекидає свої війська у Донецьку область, зокрема “елітні” підрозділи морської піхоти та повітряно-десантні війська (ВДВ), які прибули з півночі Сумської області та Херсонського напрямку.

Як зазначаються аналітики ISW, на Покровському напрямку українські підрозділи дронів зафіксували прибуття підрозділів з Курської області, зокрема 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Мета – посилення наступальних операцій у районі Добропілля.

До того ж, російські військові блогери інформують про перекидання 177 полку морської піхоти, а також 155 та 40 бригад морської піхоти з півночі Сумської області на інші напрямки.

OSINT-аналітики підтвердили, що підрозділи 40 та 155 бригад морської піхоти, ймовірно, разом із 177 полком (Каспійська флотилія), були перекинуті до Донецької області. Крім того, відомо про пересування 11 окремої бригади ВДВ та 76 дивізії ВДВ на “найгарячіші напрямки”, хоча точні цілі їхнього наступу поки що невідомі.

Додатково з Херсонської області Росія перекинула підрозділи 70 мотострілецького полку до району Бахмута, найімовірніше, для посилення спроб захоплення Константинівки. Перекидання військ із півночі Сумської області свідчить про зменшення пріоритетності наступальних операцій у цьому регіоні.

Зусилля країни-агресора спрямовані на спроби оточення та окупації частини Донецької області, особливо районів Добропілля, Покровська та Костянтинівки.

За інформацією аналітиків, ці наступи супроводжуються значними людськими та матеріальними втратами, що змушує командування РФ перекидати резерви на ключові напрямки.

До речі, раніше Генштаб України повідомляв, що “сезонний” наступ військ РФ закінчився практично нічим.

