Продовження арешту моряків і указ про спрощене надання російського громадянства жителям Донбасу – це спроба тиску Кремля на Володимира Зеленського напередодні виборів.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія використовує захоплених моряків і надання російського громадянства з метою тиску на президента України Володимира Зеленського.

На його думку, це робиться напередодні парламентських виборів в Україні, щоб нашкодити його передвиборчим перспективам.

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Курт Волкер також додав, що затримання моряків було незаконним з самого початку, тому вони повинні бути звільнені одразу.

Він зазначив, що такі спроби тиску не спрацюють в Україні. Адже українці мають свою думку щодо вибору.

Нагадаємо, раніше суд у Москві продовжив арешт 24 українським морякям, затриманим у Керченській протоці.

Джерело: Голос Америки