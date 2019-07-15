Новак Джокович у фіналі Вімблдону-2019 переміг Роджера Федерера та здобув п’яту перемогу на турнірі.

32-річний Новак Джокович уп’яте в кар’єрі переміг на Вімблдоні.

У 2019 році сербський тенісист грав у фіналі проти швейцарця Роджера Федерера. 5-годинна зустріч завершилася з рахунком 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.

У фінальному матчі тенісисти здійснили на двох аж 36 ейсів (10 – у Джоковича, 26 – у Федерера).

Даний поєдинок став 48-м в історії протистоянь спортсменів між собою. 26 разів сильніше був представник Сербії, а на рахунку швейцарця 22 перемоги.

Читайте: Українська тенісистка Дарина Снігур перемогла у фіналі юніорського Вімблдону

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу Вімблдону-2019.

Фото: Новак Джокович