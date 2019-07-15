PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

5-годинний фінал і 5-й кубок: Джокович виграв Вімблдон

Новак Джокович у фіналі Вімблдону-2019 переміг Роджера Федерера та здобув п’яту перемогу на турнірі.

5-годинний фінал і 5-й кубок: Джокович виграв Вімблдон

32-річний Новак Джокович уп’яте в кар’єрі переміг на Вімблдоні.

У 2019 році сербський тенісист грав у фіналі проти швейцарця Роджера Федерера. 5-годинна зустріч завершилася з рахунком 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.

У фінальному матчі тенісисти здійснили на двох аж 36 ейсів (10 – у Джоковича, 26 – у Федерера).

Даний поєдинок став 48-м в історії протистоянь спортсменів між собою. 26 разів сильніше був представник Сербії, а на рахунку швейцарця 22 перемоги.

Читайте: Українська тенісистка Дарина Снігур перемогла у фіналі юніорського Вімблдону

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу Вімблдону-2019.

Фото: Новак Джокович

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дуже радий за неї – батько Дарини Снігур поділився враженнями від перемоги доньки
Чемпіонка у 14 років: що відомо про Дарину Снігур
Українська тенісистка Дарина Снігур перемогла у фіналі юніорського Вімблдону
Світоліна без шансів програла Халеп та покинула Вімблдон
ESPY Award 2019: Мессі, Федерер та Ібрагімович серед лауреатів
Ястремська претендує на звання Відкриття Вімблдону
Серена Вільямс в ефектній фотосесії показала пружні сідниці
Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдону вперше в кар’єрі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка