Розумний смітник. Школяр із Дніпра розробив систему контролю баків з відходами

Восьмикласник із Дніпра розробив систему, яка звичайний сміттєвий контейнер перетворює на розумний. Винахід дніпровського школяра віддалено з комп’ютера чи смартфону може контролювати вміст і наповнюваність баку. Система не лише збирає інформацію, а й може будувати траєкторію руху сміттєвозу.

Відтак, якщо контейнер з відходами не повний, сміттєвозу їхати не треба, а це економія коштів. Розробка восьмикласника стала однією з кращих на конкурсі Еко-Техно Україна 2020. Тепер хлопець планує завершити стартап і вивести його на ринок. Деталі у сюжеті Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, чим здивували українські школярі на науковій виставці Еко-Техно Україна 2020.

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