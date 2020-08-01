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Санаторії Закарпаття та Львівщини: як дотримуються умов карантину та чи багато гостей

У санаторіях України можна і відпочити, і підлікуватися. Цього року – варіант як ніколи актуальний.

По-перше – за кордон особливо не поїдеш. По-друге, рік такий стресовий, що санаторій це якраз  те, що треба.

На Закарпатті працюють вже всі оздоровчі заклади. Звичайно з новими карантинними правилами. Запрацювали санаторії і у Моршині на Львівщині. Відпочивальників менше в рази, ніж зазвичай.

Санаторії Моршина приймають гостей уже 3 тижні. Усі працівники у масках і рукавичках, на рецепції захисний екран, а ще – температурний скринінг і постійна дезінфекція приміщень.

Щороку у Моршин з’їжджаються десятки тисяч відпочивальників. Однак цьогоріч через пандемію їх у рази менше.

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Тож, ціни доступні. Стандарт на двох із харчуванням і лікуванням від 2 тис. грн. У місті відкривається дедалі більше готелів із якісним оздоровленням – це супровід лікаря, діагностика, контроль дієтолога, а ще затишні спа зони.

Усі санаторії працюють і на Закарпатті – після майже чотиримісячного простою. Найбільше оздоровчих закладів у Свалявському районі, де лікують мінеральною водою. Торік у цей час тут був аншлаг, за путівками черга. Нині гостей набагато менше.

У санаторії Квітка полонини – три види мінеральних вод. Аби не було скупчення, до бювету заходять по троє людей. Крани після них дезінфікують.

Ціни доступні – від 900 грн на добу за проживання, харчування і лікування. Нині тут чекають на відпочивальників.

Для хворих із підозрою на коронавірус облаштували карантинну зону. Санаторій закупив ІФА-тести.

Відпочинок в Україні

Переяслав, що на Київщині називають містом музеїв, бо саме тут їх аж 24. Саме там вчителював Григорій Сковорода, написав свій Заповіт Тарас Шевченко.

Чого вартий перший в Україні музей просто неба – 24 га справжнього українського села, тут і сільські хатинки, і шинок, млини і церкви.

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