Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Тут творили Сковорода і Шевченко. Таємниці і пам’ятки Переяслава

Переяслав, що на Київщині називають містом музеїв, бо саме тут їх аж 24. Саме там вчителював Григорій Сковорода, написав свій Заповіт Тарас Шевченко. Чого вартий перший в Україні музей просто неба – 24 га справжнього українського села, тут і сільські хатинки, і шинок, млини і церкви.

Усе це спершу розібрали, а потім перевезли із затопленого села В’юнище, а ще у місті відкрили музей кобзарства, де на відміну від інших комплексів відвідувачам дозволяють грати на експонатах.

Саме у Переяславі можна побувати на місті справжніх археологічних розкопок. Аби зберегти фундамент храму, якому 900 років, над руїнами спеціально звели павільйон.

Дивіться: $320 млрд збитків: як виживає світовий туризм і коли вийде з кризи

Місцеві жартують – на 1 тис. населення у Переяславі по одному музею. І це родзинка міста зі славною історією. Щороку тут зустрічають 120 тис. туристів, хоча сподіваються, охочих приїхати після карантину ще побільшає.

Відпочинок в Україні

Цьогоріч українців закликають розвивати внутрішній туризм і вивчати місцеві маршрути. До прикладу, місто-фортеця Тустань на Львівщині. У гірських районах на туристів чекають залишки середньовічної фортеці, яка має дуже цікаву історію та приховує безліч таємниць.

Теги: ,

По темі

Місто-фортеця Тустань на Львівщині: які таємниці приховує і маршрут
Місто-фортеця Тустань на Львівщині: які таємниці приховує і маршрут
Відпочинок в Україні: топ-3 локації від гурту Mozgi
Відпочинок в Україні: топ-3 локації від гурту Mozgi
Відпочинок в Єгипті 2020: ціни на путівки і чи потрібна самоізоляція після повернення
Відпочинок в Єгипті 2020: ціни на путівки і чи потрібна самоізоляція після повернення
Відпочинок в Україні влітку 2020: куди поїхати і що подивитися
Відпочинок в Україні влітку 2020: куди поїхати і що подивитися
Вінницькі Мальдіви: корисні властивості озер та як доїхати
Вінницькі Мальдіви: корисні властивості озер та як доїхати
Гроза і град: на Київську область насувається негода
Гроза і град: на Київську область насувається негода
Вилетів на зустрічну смугу: момент ДТП у Семиполках потрапив на відео
Вилетів на зустрічну смугу: момент ДТП у Семиполках потрапив на відео
Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик, є загиблі
Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик, є загиблі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх