Тут творили Сковорода і Шевченко. Таємниці і пам’ятки Переяслава

Переяслав, що на Київщині називають містом музеїв, бо саме тут їх аж 24. Саме там вчителював Григорій Сковорода, написав свій Заповіт Тарас Шевченко. Чого вартий перший в Україні музей просто неба – 24 га справжнього українського села, тут і сільські хатинки, і шинок, млини і церкви.

Усе це спершу розібрали, а потім перевезли із затопленого села В’юнище, а ще у місті відкрили музей кобзарства, де на відміну від інших комплексів відвідувачам дозволяють грати на експонатах.

Саме у Переяславі можна побувати на місті справжніх археологічних розкопок. Аби зберегти фундамент храму, якому 900 років, над руїнами спеціально звели павільйон.

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Місцеві жартують – на 1 тис. населення у Переяславі по одному музею. І це родзинка міста зі славною історією. Щороку тут зустрічають 120 тис. туристів, хоча сподіваються, охочих приїхати після карантину ще побільшає.

Відпочинок в Україні

Цьогоріч українців закликають розвивати внутрішній туризм і вивчати місцеві маршрути. До прикладу, місто-фортеця Тустань на Львівщині. У гірських районах на туристів чекають залишки середньовічної фортеці, яка має дуже цікаву історію та приховує безліч таємниць.