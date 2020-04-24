Станом на 10.00 індекс забруднення повітря в Києві становить 155 пунктів. Таким чином столиця Україна знаходиться на вершині рейтингу міст з найбруднішим повітрям на планеті.

Норма індексу забруднення становить 50 пунктів.

У десятку рейтингу увійшли Кувейт, Делі, Брюссель, Шанхай, Катманду, Чіангмай, Краків, Ченду, Мілан.

Повідомляється, що повітря забруднене дрібнодисперсним пилом PM2.5, який дуже небезпечний для здоров’я. Його частинки настільки малі, що всмоктуються в кров під час вдихання. Тому вони становлять найбільшу загрозу для здоров’я.

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Джерелами таких частинок може бути результат спалювання на електростанціях, дим і кіптява від пожеж, транспортні викиди від згоряння палива або промислові процеси з використанням хімічних реакцій між газами.

Під час сильного забруднення повітря в Києві рекомендується не відкривати вікна, носити маску і не перебувати довго на вулиці.

До слова, 23 квітня в Житомирській області виникла пожежа, яка набула загрозливих масштабів. На її локалізації працює близько 50 осіб лісової охорони і більше 10 одиниць техніки. На допомогу прибувають пожежники з сусідніх лісгоспів.

Джерело: IQAir