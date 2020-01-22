Новий закон про працю не дозволить звільняти без пояснення і компенсації – Милованов

Новий закон про працю не дозволятиме роботодавцю звільняти працівника без виплати компенсації.

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, що, за чинним Трудовим кодексом, якщо роботодавець хоче, то він легко звільняє працівника і не несе жодної матеріальної відповідальності за своє рішення.

Натомість у ст. 35 нового закону йдеться про можливість звільняти за ініціативою роботодавця, але з поясненням причин.

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– Ми пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними та послідовними у стосунках з працівниками. Причинами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, – зазначив Милованов.

Міністр додав, що у новому законопроекті про працю пропонується зробити матеріальну компенсацію обов’язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств задля скорочення штату.

Детальніше про новий Трудовий кодекс і про те, що він передбачає, можна прочитати в нашому матеріалі.