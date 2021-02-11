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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Київ закритий для фур, на трасах у трьох областях – обмеження

Через складні погодні умови станом на ранок 11 лютого діють обмеження руху для великогабаритного транспорту на в’їздах до Києва, а також у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Снігопади у Києві

Зокрема, з 7.00 фури не могуть в’їхати до столиці на таких автодорогах:

  • М-01 Київ-Чернігів;
  • М-03 Київ-Харків;
  • М-05 Київ-Одеса;
  • М-06 Київ-Чоп;
  • М-07 Київ-Ковель;
  • Н-01 Київ-Знам’янка;
  • Н-08 Бориспіль-Маріуполь.
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Окрім того, такі ж обмеження діють з 6.15 на автодорозі М-06 Київ-Чоп у Закарпатській області, з 8.00 – у Івано-Франківській області на трасі Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів, з 8.30 – на автошляху Н-09 у Львівській області.

Водночас проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Погода в Україні 11 лютого

За прогнозами синоптиків, 11 лютого складні погодні умови очікуються майже на всій території України, крім південного сходу.

Сніг та мокрий сніг – на Закарпатті, в центральних, місцями північних та Харківській областях – з дощем, у західних та північних – значні, у Карпатському регіоні – сильні опади.

У Центрі, на Півночі та Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця на дорогах, на Заході – пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини.

У Київській області снігопади, подекуди з дощем та ожеледь.

Джерела: Укравтодор, ДСНС

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