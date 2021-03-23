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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Їжа і комуналка: на що українці витрачали гроші в 2020 році

Українці за 2020 рік витратили загалом 3 079 млрд грн. Це на 1,6% більше, ніж у 2019-му.

бюджет

За даними Держстату, найбільше громадяни України витрачали на продукти харчування та безалкогольні напої – 41,0%.

На житло, воду, електроенергію та газ витрати становлять 14,1%.

Після чого йдуть грошові витрати на транспорт – 8,6%, алкоголь, тютюнові вироби та наркотики – 7,6%.

Водночас на охорону здоров’я українці витрачали 6,1%, одяг і взуття – 4,7%, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 3,8%.

Найменше люди витрачали на відпочинок і культуру – 3,4%, зв’язок – 2,8%, ресторани та готелі – 2,6%, освіту – 1,2%, та на різні товари й послуги – 4,1%.

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Як локдаун змінив витрати українців

В Україні карантинні обмеження вплинули на споживацькі звички 63% українців.

Відтак у 2020 році 66% громадян скоротили витрати на алкоголь та 64% стали рідше відвідувати ресторани і бари.

Окрім цього, 31% українців стали витрачати більше коштів на лікарські засоби.

Детальніше про те, як карантин змінив витрати українців – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Держстат

Фото: Depositphotos

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