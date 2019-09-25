Шостий рік полону: за що росіяни тримають і катують українця Виговського

Шостий рік у російському полоні тримають нашого українця Валентина Виговського. 2014 року в окупованому Криму його затримала так звана “кримська самооборона”. Батькам про арешт сина не повідомили, сфабрикували справу про шпигунство в авіації. Зараз він знаходиться у колонії Кіровської області.

Батьки в’язня дуже сподівалися, що в останній обмін потрапить і він. Бо вже пішов 6 рік, як їхній син сидить по російських тюрмах. Валентин фанатично цікавився авіацією, технікою, перечитав усі ці спеціалізовані книги. Підтримував зв’язки з однодумцями і поїхав на зустріч із подругою до окупованого Криму. 17 вересня 2014 року він зник.

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Різними способами зрештою дізналися, що Валентина захопила так звана “кримська самооборона”. Але лише через місяць дізналися точне місцезнаходження, коли лист від сина прийшов уже з московського СІЗО. Йому зшили справу за шпигунство, але батьки про це дізналися аж із ворожого телебачення.

Пізніше намагалися виманити туди його батька, і брата. Тоді, очевидно, могли би сфабрикувати і шпигунську групу. Рік і 8 місяців Валентин Виговський провів у Лефортово. Пізніше, уже на побаченні він розповів мамі, що його били з ніг до голови та виводили на розстріли.

За час ув’язнення чоловік прочитав понад 200 книг. Очевидно, так легше було справлятися з тиском і тортурами.

2015 року Валентин отримав вирок – 11 років колонії суворого режиму за економічне і військове шпигунство в авіакосмічній галузі Росії, з 2016 року він у колонії.

На прогулянку чи в магазин його ведуть останнього. Радіо і телебачення теж немає.

У російських тюрмах та в окупованому Криму ще 113 українських бранців, 89 з яких – кримські татари. В обмін всіх на всіх, родина вірить дуже стримано. Але сподіваються, що в наступному етапі буде їхній син. Його чекають батьки, брати, дружина і син.

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