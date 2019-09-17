Востаннє Людмила Сенцова бачила сина 4 роки тому, коли йому виголошували вирок в суді Ростова. Тепер же її радості немає меж – син, нарешті, на волі.

Режисера Олега Сенцова заарештували в окупованому Криму в 2014-му. Тепер після звільнення він залишиться жити в Києві. На рідний півострів повернеться лише за однієї умови – на танках.

Олег Сенцов та звільнений разом з ним кримський активіст Олександр Кольченко вперше після звільнення вийшли до преси. Відчувається, що їм ще важко переключитися з неволі на свободу. Але вони вже точно знають, що будуть робити найближчим часом. Сенцов – знімати кіно. Кольченко – продовжить навчання.

Головне для них зараз – забути тюремні жахіття і знущання. Але поки це майже неможливо. На якийсь час забутися вдавалося завдяки спорту та щоденнику. Сенцов в ньому описував кожен свій день. Про те, що відбувається за межею колонії, дізнавався лише з опозиційної російської Новой газеты і, куди діватись, з російського телебачення.

Разом з собою до Києва Сенцов привіз десятки кілограмів листів. Каже: жодного не загубив. Бо там, в колонії, за полярним колом, листи – це наче ковток з волі. На очах знайомих він облив свою тюремну робу бензином і підпалив. Це наче крапка в тій сумній заґратованій історії.

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Як працює російська каральна машина добре знає і Микола Карпюк – також колишній політв’язень. В кремлівських застінках він просидів найдовше з усіх 35 бранців, що повернулися додому. У березні 2014-го його затримали в Росії і звинуватили в допомозі терористам під час першої чеченської війни. Зізнання вибивали спершу фізичними тортурами. Не вдалося. А тому вдарили по найболючішому – пригрозили викраденням сина.

Після цього Карпюк підписав усі зізнання. Пізніше він спробує накласти на себе руки, утім тюремники не дали цього зробити. Знущання за гратами нерідко впливають не тільки на тіло, а й на мозок. Так як це сталось із Станіславом Клихом, якого судили разом із Карпюком.

Зараз Карпюк та ще семеро колишніх політв’язнів Кремля проходять лікування. У найважчому стані кримський татарин Едем Бекіров. Інваліду першої групи, якого звинувачували у Росії в підготовці терактів, зробили операцію на серці.

Відновлюють своє здоров’я і 24 українські моряки. У військовому шпиталі до них постійний потік гостей і подарунків. Підтримати моряків, наприклад, приїхала футбольна команда Динамо. Морякам подарували клубну екіпіровку та абонементи на матчі.

Андрій Ейдер – наймолодший з усіх моряків. Коли росіяни атакували українські кораблі біля Керченської протоки, 19-річний хлопець отримав поранення в ногу. Але найтяжчими були психологічні рани. Зокрема, розлука з коханою майже на рік. Одразу після повернення Андрій зробив їй пропозицію руки і серця. Далі у планах – навчання на офіцера.

Отримати вищу військову освіту планує і Вячеслав Зінченко, та головне для нього, як і для всіх, – швидше знову вийти в море. Разом з моряками взимку минулого року Росія забрала два катери та буксир. Вони досі знаходяться в окупованій Керчі. Згідно рішення міжнародного трибуналу, Росія зобов’язана віддати кораблі Україні. Але так цього і не зробила.

Повернення моряків на Херсонщині чекає улюблениця екіпажу – собака Джессі. Вона була талісманом і охоронцем буксиру Яни Капу. Джессі також потрапила у полон. До липня цього року була в окупованому Криму, доки її не забрали. Моряки жартують: Джесі також продовжить свою службу після їх повернення.

Одкровення колишніх бранців Кремля про катування в російських застінках

Після обміну 35 на 35 у російських тюрмах залишаються більше сотні українців. Ще приблизно ж стільки на окупованих територіях. Звільнений з російського полону кореспондент Укрінформу Роман Сущенко зняв плакат на свою підтримку. Він провисів на будівлі агенції весь час, поки Сущенко був у російській в’язниці. Тепер він планує заснувати фонд, який допоможе витягати бранців.

Для початку Сущенко хоче продати свої картини, які малював у неволі. Вони створені лише за допомогою ручки та барвників, які можна було знайти у камері – лушпиння цибулі чи пакетика чаю.

Українська влада робить обережні прогнози – до кінця року пройде ще один масштабний обмін. Переговори про це тривають із Росією. Але чи виконає Москва свої обіцянки? Чи знову почне чергову політичну гру?

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що всім звільненим морякам купили квартири в одному будинку в Одесі.